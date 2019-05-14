Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,11 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На 14 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,11 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 травня встановлені на такому рівні:
26.113216 грн за долар;
29.364311 грн за євро;
0.398860 грн за російський рубль;
34.006151 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 травня курс усіх валют — знизився.