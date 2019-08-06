Официальный курс гривны установлен на уровне 25,74 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. На 6 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,74 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 августа установлены на таком уровне:
25.735045 грн за доллар;
28.776927 грн за евро;
0.395590 грн за российский рубль;
31.320121 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 августа курс всех валют вырос.