Официальный курс гривны установлен на уровне 25,74 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 августа установлены на таком уровне:

25.735045 грн за доллар;

28.776927 грн за евро;

0.395590 грн за российский рубль;

31.320121 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 августа курс всех валют вырос.