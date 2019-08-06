Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,74 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На 6 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,74 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 серпня встановлені на такому рівні:
25.735045 грн за долар;
28.776927 грн за євро;
0.395590 грн за російський рубль;
31.320121 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 серпня курс усіх валют зріс.