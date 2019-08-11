Официальный курс гривны установлен на уровне 25,31 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 августа установлены на таком уровне:

25.316561 грн за доллар;

28.336827 грн за евро;

0.388710 грн за российский рубль;

30.762446 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 10 августа курс всех указанных валют не изменился.