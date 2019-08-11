Официальный курс гривны установлен на уровне 25,31 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. На 11 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,31 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 августа установлены на таком уровне:
25.316561 грн за доллар;
28.336827 грн за евро;
0.388710 грн за российский рубль;
30.762446 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 августа курс всех указанных валют не изменился.