Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,31 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На 11 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,31 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 11 серпня встановлені на такому рівні:
25.316561 грн за долар;
28.336827 грн за євро;
0.388710 грн за російський рубль;
30.762446 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 10 серпня курс усіх вказаних валют не змінився.