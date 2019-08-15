Официальный курс гривны установлен на уровне 25,25 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 августа установлены на таком уровне:

25.249317 грн за доллар;

28.248936 грн за евро;

0.387240 грн за российский рубль;

30.482380 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 14 августа курс всех валют вырос.