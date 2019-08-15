Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,25 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На 15 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,25 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 серпня встановлені на такому рівні:
25.249317 грн за долар;
28.248936 грн за євро;
0.387240 грн за російський рубль;
30.482380 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 14 серпня курс усіх валют зріс.