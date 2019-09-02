Официальный курс гривны установлен на уровне 25,14 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. На 2 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,14 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 сентября установлены на таком уровне:
25.144111 грн за доллар;
27.749041 грн за евро;
0.378170 грн за российский рубль;
30.639917 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 сентября курс всех указанных валют снизился, кроме рубля, который вырос.