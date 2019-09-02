Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,14 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На 2 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,14 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 вересня встановлені на такому рівні:
25.144111 грн за долар;
27.749041 грн за євро;
0.378170 грн за російський рубль;
30.639917 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 вересня курс усіх вказаних валют знизився, крім рубля, який зріс.