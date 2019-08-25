Официальный курс гривны установлен на уровне 25,04 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 августа установлены на таком уровне:

25.042697 грн за доллар;

27.754821 грн за евро;

0.381630 грн за российский рубль;

30.449612 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 августа курс всех указанных валют не изменился.