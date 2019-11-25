Официальный курс гривны установлен на уровне 24,16 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На 25 ноября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,16 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 ноября установлены на таком уровне:
24.164262 грн за доллар;
26.720841 грн за евро;
0.379280 грн за российский рубль;
31.077973 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 ноября курс всех указанных валют упал, кроме рубля, курс которого вырос.