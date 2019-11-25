Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,16 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На 25 листопада 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,16 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 листопада встановлені на такому рівні:
24.164262 грн за долар;
26.720841 грн за євро;
0.379280 грн за російський рубль;
31.077973 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 24 листопада курс усіх зазначених валют впав, окрім рубля, курс якого зріс.