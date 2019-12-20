Официальный курс гривны установлен на уровне 23,37 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На 20 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,37 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 декабря установлены на таком уровне:
23.374052 грн за доллар;
25.984934 грн за евро;
0.373820 грн за российский рубль;
30.544278 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 декабря курс всех указанных валют снизился.