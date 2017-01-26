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Официальные пиктограммы видов спорта к Олимпиаде-2018 представили в Корее

Официальные пиктограммы видов спорта к Олимпиаде-2018 представили в Корее

Киев • УНН

 • 81068 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Организаторы зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане, представили официальные пиктограммы, которые будут использоваться для обозначения каждого из видов спорта, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Пиктограммы отражают 24 вида соревнований в рамках 15 дисциплин зимних Олимпийских игр. Они были разработаны на основе хангыль - корейского фонематического алфавита. Так, из 16 гласных и 14 согласных звуков алфавита выбрали четыре гласных и три согласных, и именно их изобразили на пиктограммах. При этом наклонные и изогнутые линии символов воспроизводят движение и придают пиктограммам динамизма.

Отмечается, что с помощью пиктограмм, созданных на основе букв, дизайнеры стремились показать красоту корейского алфавита и познакомить людей с местной культурой.

Как сообщал УНН, талисманами зимних Олимпийских игр 2018 года стал белый тигр и гималайский медведь.

Украинские Национальные Новости

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