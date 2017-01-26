Офіційні піктограми видів спорту до Олімпіади-2018 представили у Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Організатори зимових Олімпійських ігор 2018 року, які пройдуть у Пхьончхані, представили офіційні піктограми, які будуть використовуватись для позначення кожного з видів спорту, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Піктограми відображають 24 види змагань у рамках 15 дисциплін зимових Олімпійських ігор. Вони були розроблені на основі хангиль - корейського фонематичного алфавіту. Так, з 16 голосних і 14 приголосних звуків алфавіту вибрали чотири голосних і три приголосних, і саме їх зобразили на піктограмах. При цьому похилі і вигнуті лінії символів відтворюють рух і надають піктограмам динамізму.
Зазначається, що за допомогою піктограм, створених на основі букв, дизайнери прагнули показати красу корейського алфавіту та познайомити людей з місцевою культурою.
Як повідомляв УНН, талісманами зимових Олімпійських ігор 2018 року стали білий тигр і гімалайський ведмідь.