Офицер контрразведки арестован в Днепре за уклонение от военной службы

Установлено, что в апреле 2016 года офицер контрразведывательного органа (отдела главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины) самовольно оставил место службы в г. Чернигове и более года уклонялся от ее прохождения, скрывался от органа досудебного расследования, в связи с чем был объявлен в розыск.

"27 апреля 2017 года сотрудниками внутренней безопасности управления Службы безопасности Украины в Черниговской области и работниками полиции указанное лицо задержано в г. Днепр и, в порядке ст. 191 УПК Украины, доставлено в орган досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Военной прокуратурой Черниговского гарнизона Центрального региона Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту самовольного оставления места службы военнослужащим Службы безопасности Украины в условиях особого периода (ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины).

По ходатайству военной прокуратуры Черниговского гарнизона судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с определением размера залога в сумме 32 тыс. грн. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН 26 апреля, в Турции задержаны сотни офицеров полиции.