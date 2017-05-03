Офіцера контррозвідки заарештовано у Дніпрі за ухилення від військової служби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Співробітника військової контррозвідки, який рік тому самовільно залишив місце служби та ухилявся від її проходження, затримано та заарештовано у м. Дніпро. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
Встановлено, що у квітні 2016 року офіцер контррозвідувального органу (відділу головного управління військової контррозвідки Служби безпеки України) самовільно залишив місце служби у місті Чернігові та понад рік ухилявся від її проходження, переховувався від органу досудового розслідування, у зв’язку з чим був оголошений в розшук.
"27 квітня 2017 року співробітниками внутрішньої безпеки Управляння Служби безпеки України в Чернігівській області та працівниками поліції вказану особу затримано в місті Дніпро та, в порядку ст. 191 КПК України, доставлено до органу досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.
Військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом самовільного залишення місця служби військовослужбовцем Служби безпеки України в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України).
За клопотанням військової прокуратури Чернігівського гарнізону судом йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту із визначенням розміру застави в сумі 32 тис. грн. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН 26 квітня, у Туреччині затримали сотні офіцерів поліції.