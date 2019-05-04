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Офицер в отставке хранил дома рекордный арсенал боеприпасов

Офицер в отставке хранил дома рекордный арсенал боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 11928 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Черниговской области полиция изъяла у бывшего военнослужащего рекордный арсенал ручных гранат и патронов к автоматическому оружию, которые тот хранил в гараже. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, передает УНН.

Как отмечается, по полученной оперативной информации о незаконном хранении боеприпасов в огромных объемах 3 мая полицейские провели санкционированный обыск в гараже отставного офицера.

"В обычном гаражном боксе посреди одного из городских автокооперативов оперативники уголовного розыска вместе с взрывотехниками и кинологами полиции обнаружили рекордный арсенал. Одних только ручных гранат Ф-1 и запалов к ним здесь было почти две сотни, а количество упакованных в цинки автоматных патронов значительно превысила 30 тысяч штук. Все боеприпасы полиция изъяла", - сообщили в пресс-центре.

Владельца гаражного арсенала задержали. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).

Напомним, в Донецкой области пенсионер нашел гранатомет на огороде.

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