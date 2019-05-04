Офіцер у відставці зберігав вдома рекордний арсенал боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Чернігівщині поліція вилучила у колишнього військовослужбовця рекордний арсенал ручних гранат і набоїв до автоматичної зброї, які той зберігав у гаражі. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає УНН.
Як зазначається, за отриманою оперативною інформацією про незаконне зберігання боєприпасів у величезних обсягах, 3 травня поліцейські провели санкціонований обшук у гаражі відставного офіцера.
"У звичайному гаражному боксі посеред одного з міських автокооперативів оперативники карного розшуку разом з вибухотехніками та кінологами поліції виявили рекордний арсенал. Самих лише ручних гранат Ф-1 та запалів до них тут було майже дві сотні, а кількість запакованих у цинки автоматних набоїв значно перевищила 30 тисяч штук. Всі боєприпаси поліція вилучила", - повідомили у прес-центрі.
Власника гаражного арсеналу затримано. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).
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