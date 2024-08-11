Офицер ГУР МОУ получил медаль от США за военное сотрудничество

Атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине бригадный генерал Киплинг Кейлер торжественно наградил офицера подразделения стратегических коммуникаций ГУР МОУ медалью "За заслуги", передает УНН со ссылкой на ГУР.

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Награду офицеру-разведчику вручили за важный вклад в развитие и укрепление военного сотрудничества между официальными Киевом и Вашингтоном, в частности - за создание условий для получения и наращивания объемов помощи по безопасности для Украины.

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Военнослужащий ГУР МО Украины выразил благодарность за критически важную для отражения полномасштабной российской агрессии поддержку со стороны американского народа, правительства США, всех партнеров Украины в НАТО.

"Украина, отражая агрессию России, защищает не только себя, но и весь свободный мир, международный порядок и безопасность. Эта награда, подчеркивает, что наши партнеры также это осознают и ценят", - сказал офицер ГУР МОУ.

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Киплинг Кейлер в своем слове заверил в неизменности американской поддержки Украины и отметил, что мужество и героизм украинцев - образец для всего свободного мира в стремлении к свободе, защите суверенитета, независимости и евроатлантического выбора своей страны.