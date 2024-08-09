В ГУР анонсировали новую разработку, которую скоро применят в условиях боевых действий
Киев • УНН
Главное управление разведки Украины работает над новыми средствами поражения, которые скоро внедрят в боевых условиях. Морские беспилотники Magura V5 уже доказали эффективность, уменьшив активность российского флота.
В Главном управлении разведки постоянно работают над созданием новых средств поражения и уже совсем скоро одно из них внедрят в условиях боевых действий. Об этом представитель ГУР Евгений Ерин рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"Специалисты ГУР работают над новыми разработками во всех видах технических и боевых возможностей, в том числе и безэкипажных. Лично могу сказать, что в ближайшее время эти разработки будут уже внедрены в условиях боевых действий", - сказал Ерин.
Он также рассказал, что именно благодаря разработке ГУР "Magura V5" удалось уменьшить выходы в море чф рф.
Напомним
Морские беспилотники Magura доказали свою исключительную эффективность против российских военно-морских целей, успешно уничтожив несколько вражеских скоростных катеров за одну операцию, в то время как россия испытывает различные методы защиты остальной части своего флота.