В ГУР анонсировали новую разработку, которую скоро применят в условиях боевых действий

В Главном управлении разведки постоянно работают над созданием новых средств поражения и уже совсем скоро одно из них внедрят в условиях боевых действий. Об этом представитель ГУР Евгений Ерин рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Специалисты ГУР работают над новыми разработками во всех видах технических и боевых возможностей, в том числе и безэкипажных. Лично могу сказать, что в ближайшее время эти разработки будут уже внедрены в условиях боевых действий", - сказал Ерин.

Он также рассказал, что именно благодаря разработке ГУР "Magura V5" удалось уменьшить выходы в море чф рф.

Напомним

Морские беспилотники Magura доказали свою исключительную эффективность против российских военно-морских целей, успешно уничтожив несколько вражеских скоростных катеров за одну операцию, в то время как россия испытывает различные методы защиты остальной части своего флота.