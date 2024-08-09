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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ГУР анонсировали новую разработку, которую скоро применят в условиях боевых действий

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 15:09  •  14603 просмотра

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Главное управление разведки Украины работает над новыми средствами поражения, которые скоро внедрят в боевых условиях. Морские беспилотники Magura V5 уже доказали эффективность, уменьшив активность российского флота.

В Главном управлении разведки постоянно работают над созданием новых средств поражения и уже совсем скоро одно из них внедрят в условиях боевых действий. Об этом представитель ГУР Евгений Ерин рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Специалисты ГУР работают над новыми разработками во всех видах технических и боевых возможностей, в том числе и безэкипажных. Лично могу сказать, что в ближайшее время эти разработки будут уже внедрены в условиях боевых действий", - сказал Ерин.

Он также рассказал, что именно благодаря разработке ГУР "Magura V5" удалось уменьшить выходы в море чф рф.

Напомним

Морские беспилотники Magura доказали свою исключительную эффективность против российских военно-морских целей, успешно уничтожив несколько вражеских скоростных катеров за одну операцию, в то время как россия испытывает различные методы защиты остальной части своего флота.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаТехнологии
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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