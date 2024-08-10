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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГУР поймало очередной российский катер "Тунец" в Крыму морским дроном Magura: показали видео

ГУР поймало очередной российский катер "Тунец" в Крыму морским дроном Magura: показали видео

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 06:29  •  14082 просмотра

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Украинская разведка уничтожила российский катер 'Тунец' возле Черноморского в оккупированном Крыму с помощью морского дрона MAGURA V5. Еще три плавсредства захватчиков получили повреждения во время операции.

Главное управление разведки Минобороны Украины "поймало" с помощью морского дрона MAGURA V5 очередной российский катер "Тунец" во временно оккупированном Крыму, сообщили в ГУР МОУ в субботу, показав видео, пишет УНН.

Детали

"В ночь с 8 на 9 августа 2024 года вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воинами спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожено очередное судно российских оккупантов - скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец", - сообщили в ГУР в соцсетях.

"В результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается", - указали в украинской разведке.

Как отмечается, это уже не первый подстреленный у берегов полуострова "Тунец": два российских судна такого типа разведчики уничтожили, а еще два - повредили в мае этого года.

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"Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 московиты в оккупированном Крыму использовали для патрулирования акватории и логистики", - говорится в сообщении.

"В целом с помощью этих морских дронов украинского производства успешно поражено 18 судов государства-агрессора россии, 9 из них - уничтожены. Продолжаем борьбу! Слава Украине!" - указали в ГУР.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
krymКрым
ukrainaУкраина
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