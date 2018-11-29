Офицер АТО о военном положении: теперь за неуплату военного сбора Суркисам придется ответить

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100157 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106409 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141973 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138970 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133538 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127003 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166379 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117988 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141568 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145366 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

8 марта, 19:05 • 31578 просмотра
ВСУ показали ликвидацию российских спецназовцев на газопроводе возле Суджи

ВСУ показали ликвидацию российских спецназовцев на газопроводе возле Суджи

8 марта, 20:11 • 17368 просмотра
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 21799 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 26900 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 52188 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 131034 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 166379 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 176642 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 187640 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 245214 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 141973 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 102064 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 106451 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 109129 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108607 просмотра
Актуальное
Офицер АТО о военном положении: теперь за неуплату военного сбора Суркисам придется ответить

Офицер АТО о военном положении: теперь за неуплату военного сбора Суркисам придется ответить

Киев  •  УНН

 • 18365 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Военное положение в Украине длится уже пятый год. Констатация этого на уровне указа Президента автоматически ужесточает ответственность для тех, кто не исполняет законы. Об этом в авторском блоге написал ветеран АТО, боевой офицер Сергей Белошицкий, передает УНН.

По его словам, легализация ВП дает надежду на то, “что такие, как Суркисы, ответят за попытки разбогатеть на экономии военного налога”.

“В 10 областях Украины введено военное положение... Сегодня ведутся дискуссии на тему, как долго ВП продлиться. Мое мнение, что оно длиться уже пятый год подряд. Ежедневные сводки с фронта о раненных и погибших — это разве не ВП? Постоянные обстрелы мирных жителей на Востоке со стороны "самопровозглашенцев" — разве не ВП? Дети, осиротевшие из-за неназванной войны, — не ВП? Волонтеры, которые по крупицам собирают помощь армии, — тоже не ВП? Поэтому мы все живем в состоянии ВП уже давно и формальное признание этого — скорее политика, нежели что-то другое. Разница лишь в том, что кто-то осознает, что Украина переживает самый настоящий вооруженный конфликт, и не может оставаться безучастным к этой трагедии. А кто-то все это время продолжает делать вид, что ничего не происходит, кушая свой свежеиспеченный хлеб в теплых домах и квартирах”, — написал военный.

К числу последних Белошицкий отнес собственников ФК “Динамо” братьев Суркисов.

“Да, я все о том же, потому что не могу спокойно наблюдать за тем, как на нас плюют с высокой горы. Нелепая попытка Игоря Суркиса заявить о легальных зарплатах футболистов клуба вызвала горечь. Он трусливо продолжил врать, вместо того, чтобы набраться смелости, признать ошибку и перечислить со своих офшоров военный сбор на нужды украинской армии”, — отметил ветеран АТО.

Он добавил, что констатация на уровне указа Президента военного положения в стране ужесточает ответственность для тех, кто не исполняет законы.

“Поэтому, у меня есть надежда, что такие, как Суркисы, рано или поздно, но ответят за свою алчность и попытки разбогатеть на экономии военного налога”, — добавил офицер.

Белошицкий также написал, что каждый из ветеранов АТО, в свою очередь, “готов в любую минуту ухватить всегда собранный рюкзак и отправиться туда, где нашей стране будет нужна помощь”.

Напомним, ранее участники АТО призвали братьев Суркисов уплатить военный сбор в полном объеме. По информации военных, ФК “Динамо” уклоняется от уплаты налогов путем декларации минимальных заработных плат футболистов, а также путем финансирования ФК через кипрский офшор Dynamo Kiev (Cyprus).

Отметим, что по итогам 2017 года “Динамо” уплатило военный сбор в размере всего 830 тыс. грн, в то время как аналогичные отчисления “Шахтера” составили порядка 30 млн грн.

Игорь Суркис в ответ на обвинения в неуплате налогов заявил, что его игроки не получают зарплат в конвертах, однако президент клуба так и не смог пояснить, почему гонорары динамовцев в налоговых декларациях составляют смешные 18-20 тыс. грн в месяц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортЭкономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы