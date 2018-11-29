Офицер АТО о военном положении: теперь за неуплату военного сбора Суркисам придется ответить

По его словам, легализация ВП дает надежду на то, “что такие, как Суркисы, ответят за попытки разбогатеть на экономии военного налога”.

“В 10 областях Украины введено военное положение... Сегодня ведутся дискуссии на тему, как долго ВП продлиться. Мое мнение, что оно длиться уже пятый год подряд. Ежедневные сводки с фронта о раненных и погибших — это разве не ВП? Постоянные обстрелы мирных жителей на Востоке со стороны "самопровозглашенцев" — разве не ВП? Дети, осиротевшие из-за неназванной войны, — не ВП? Волонтеры, которые по крупицам собирают помощь армии, — тоже не ВП? Поэтому мы все живем в состоянии ВП уже давно и формальное признание этого — скорее политика, нежели что-то другое. Разница лишь в том, что кто-то осознает, что Украина переживает самый настоящий вооруженный конфликт, и не может оставаться безучастным к этой трагедии. А кто-то все это время продолжает делать вид, что ничего не происходит, кушая свой свежеиспеченный хлеб в теплых домах и квартирах”, — написал военный.

К числу последних Белошицкий отнес собственников ФК “Динамо” братьев Суркисов.

“Да, я все о том же, потому что не могу спокойно наблюдать за тем, как на нас плюют с высокой горы. Нелепая попытка Игоря Суркиса заявить о легальных зарплатах футболистов клуба вызвала горечь. Он трусливо продолжил врать, вместо того, чтобы набраться смелости, признать ошибку и перечислить со своих офшоров военный сбор на нужды украинской армии”, — отметил ветеран АТО.

Он добавил, что констатация на уровне указа Президента военного положения в стране ужесточает ответственность для тех, кто не исполняет законы.

“Поэтому, у меня есть надежда, что такие, как Суркисы, рано или поздно, но ответят за свою алчность и попытки разбогатеть на экономии военного налога”, — добавил офицер.

Белошицкий также написал, что каждый из ветеранов АТО, в свою очередь, “готов в любую минуту ухватить всегда собранный рюкзак и отправиться туда, где нашей стране будет нужна помощь”.

Напомним, ранее участники АТО призвали братьев Суркисов уплатить военный сбор в полном объеме. По информации военных, ФК “Динамо” уклоняется от уплаты налогов путем декларации минимальных заработных плат футболистов, а также путем финансирования ФК через кипрский офшор Dynamo Kiev (Cyprus).

Отметим, что по итогам 2017 года “Динамо” уплатило военный сбор в размере всего 830 тыс. грн, в то время как аналогичные отчисления “Шахтера” составили порядка 30 млн грн.

Игорь Суркис в ответ на обвинения в неуплате налогов заявил, что его игроки не получают зарплат в конвертах, однако президент клуба так и не смог пояснить, почему гонорары динамовцев в налоговых декларациях составляют смешные 18-20 тыс. грн в месяц.