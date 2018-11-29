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Офіцер АТО про воєнний стан: тепер за несплату військового збору Суркісам доведеться відповісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Воєнний стан в Україні триває вже п'ятий рік. Констатація цього на рівні указу Президента автоматично посилює відповідальність для тих, хто не виконує закони. Про це в авторському блозі написав ветеран АТО, бойовий офіцер Сергій Білошицький, передає УНН.

За його словами, легалізація ВС дає надію на те, "що такі, як Суркіси, відповідатимуть за спроби розбагатіти на економії військового податку".

"У 10 областях України введено військовий стан... Сьогодні ведуться дискусії на тему, як довго ВС буде тривати. Моя думка, що він триває вже п'ятий рік поспіль. Щоденні зведення з фронту про поранених і загиблих - це хіба не ВС? Постійні обстріли мирних жителів на Сході з боку "самопроголошенців" - хіба не ВС? Діти, осиротілі через неназвану війну, - не ВС? Волонтери, які по крихтах збирають допомогу армії, - теж не ВС? Тому ми всі живемо у стані ВС вже давно і формальне визнання цього - скоріше політика, ніж щось інше. Різниця лише в тому, що хтось усвідомлює, що Україна переживає справжній збройний конфлікт, і не може залишатися байдужим до цієї трагедії. А хтось весь цей час продовжує вдавати, що нічого не відбувається, коли їмо свій свіжоспечений хліб у теплих будинках і квартирах", - написав військовий.

До списку останніх Білошицький вніс власників ФК "Динамо" братів Суркісів.

"Так, я все про те ж, тому що не можу спокійно спостерігати за тим, як на нас плюють з високої гори. Безглузда спроба Ігоря Суркіса заявити про легальні зарплати футболістів клубу викликала гіркоту. Він боягузливо продовжив брехати, замість того, щоб набратися сміливості, визнати помилку і перерахувати зі своїх офшорів військовий збір на потреби української армії", - зазначив ветеран АТО.

Він додав, що констатація на рівні указу Президента воєнного стану в країні посилює відповідальність для тих, хто не виконує закони.

"Тому, я маю надію, що такі, як Суркіси, рано чи пізно, але відповідатимуть за свою жадібність і спроби розбагатіти на економії військового податку", - додав офіцер.

Білошицький також написав, що кожен з ветеранів АТО, своєю чергою, "готовий у будь-яку хвилину схопити завжди зібраний рюкзак і відправитися туди, де нашій країні буде потрібна допомога".

Нагадаємо, раніше учасники АТО закликали братів Суркісів сплатити військовий збір у повному обсязі. За інформацією військових, ФК "Динамо" ухиляється від сплати податків шляхом декларації мінімальних заробітних плат футболістів, а також шляхом фінансування ФК через кіпрський офшор Dynamo Kiev (Cyprus).

Відзначимо, що за підсумками 2017 року "Динамо" сплатило військовий збір обсягом всього 830 тис. грн, водночас аналогічні відрахування "Шахтаря" сягнули близько 30 млн грн.

Ігор Суркіс у відповідь на звинувачення у несплаті податків заявив, що його гравці не отримують зарплат у конвертах, проте президент клубу так і не зміг пояснити, чому гонорари динамівців у податкових деклараціях становлять смішні 18-20 тис. грн на місяць.

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