Офисы двух крупных известных компаний открылись на Киевщине: что производят и какие услуги предлагают

На этой неделе на Киевщине открыли офисы двух крупных известных компаний. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

По словам Кравченко, Киевщина - в пятерке лидеров среди бизнес-привлекательных регионов. Несмотря на войну создаем лучшие условия для того, чтобы компании продолжали вкладывать свои средства в экономику области, доверяли нашему потенциалу и возможностям.

«Только на этой неделе на Киевщине открыли офисы двух крупных известных компаний.

В Бучанском районе открыл новый офис и рабочие мощности известный турецкий производитель генераторов и компрессоров Dalgakiran.

В Фастовском районе открыли новый офис компании Альфатех, которая продает и предоставляет сервисное обслуживание строительной, дорожной и промышленной техники, которую производят ведущие мировые компании, в частности Hyundai», - сообщил председатель ОВА.

Киевщина: в Вышгородском районе появится новый индустриальный парк

По его словам, эти инвестиции не только будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию бизнеса, но и помогут нашему региону восстановиться и расти даже в сложный период.