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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Офисы двух крупных известных компаний открылись на Киевщине: что производят и какие услуги предлагают

Офисы двух крупных известных компаний открылись на Киевщине: что производят и какие услуги предлагают

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20 июля 2024, 14:57  •  2870 просмотра

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В Бучанском районе открылся офис турецкого производителя генераторов Dalgakiran. В Фастовском районе появился офис компании Альфатех, продающей строительную технику. Это будет способствовать созданию рабочих мест и развитию региона.

На этой неделе на Киевщине открыли офисы двух крупных известных компаний. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

По словам Кравченко, Киевщина - в пятерке лидеров среди бизнес-привлекательных регионов. Несмотря на войну создаем лучшие условия для того, чтобы компании продолжали вкладывать свои средства в экономику области, доверяли нашему потенциалу и возможностям.

«Только на этой неделе на Киевщине открыли офисы двух крупных известных компаний.

В Бучанском районе открыл новый офис и рабочие мощности известный турецкий производитель генераторов и компрессоров Dalgakiran.

В Фастовском районе открыли новый офис компании Альфатех, которая продает и предоставляет сервисное обслуживание строительной, дорожной и промышленной техники, которую производят ведущие мировые компании, в частности Hyundai», - сообщил председатель ОВА.

Киевщина: в Вышгородском районе появится новый индустриальный парк20 июля 2024, 14:26 • 5933 просмотра

По его словам, эти инвестиции не только будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию бизнеса, но и помогут нашему региону восстановиться и расти даже в сложный период.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Киевская область
vishgorodВышгород
kievКиев
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