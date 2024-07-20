Офисы двух крупных известных компаний открылись на Киевщине: что производят и какие услуги предлагают
Киев • УНН
В Бучанском районе открылся офис турецкого производителя генераторов Dalgakiran. В Фастовском районе появился офис компании Альфатех, продающей строительную технику. Это будет способствовать созданию рабочих мест и развитию региона.
На этой неделе на Киевщине открыли офисы двух крупных известных компаний. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
По словам Кравченко, Киевщина - в пятерке лидеров среди бизнес-привлекательных регионов. Несмотря на войну создаем лучшие условия для того, чтобы компании продолжали вкладывать свои средства в экономику области, доверяли нашему потенциалу и возможностям.
«Только на этой неделе на Киевщине открыли офисы двух крупных известных компаний.
В Бучанском районе открыл новый офис и рабочие мощности известный турецкий производитель генераторов и компрессоров Dalgakiran.
В Фастовском районе открыли новый офис компании Альфатех, которая продает и предоставляет сервисное обслуживание строительной, дорожной и промышленной техники, которую производят ведущие мировые компании, в частности Hyundai», - сообщил председатель ОВА.
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По его словам, эти инвестиции не только будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию бизнеса, но и помогут нашему региону восстановиться и расти даже в сложный период.