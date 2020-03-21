Офис Президента выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Бекешкиной
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Офис Президента Украины выразил соболезнования в связи со смертью известного украинского социолога Ирины Бекешкиной, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса.
“Ушел из жизни директор Фонда „Демократические инициативы“ имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. Это большая потеря не только для украинской социологии, но и для всей страны. Ведь своим профессионализмом, умом и объективностью Ирина помогала власти услышать голос народа, его надежды и стремления. Ее вклад в развитие демократии и гражданского общества неоценимый”, — указано в сообщении.
В Офисе Президента добавили: “Глубокие соболезнования родным и близким, а также коллегам Ирины Бекешкиной”.
Добавим, ранее Фонд “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива сообщил о смерти Ирины Бекешкиной.