Офис Президента: удары россиян по Львову - это попытка напугать

Цитата

“Ракетные удары русских по городу Львов - это попытка напугать украинцев, дипломатов демократических стран, которые находятся в городе. Украину точно не испугать такими преступлениями россиян, а западным партнерам хочу в очередной раз сказать - закройте небо, покажите силу, такую, как показывает украинская армия в борьбе с российской”, - говорит Ермак.

Контекст

Как писал УНН, во Львове сегодня было слышно взрывы, в отдельных районах города виден дым. Позже стало известно о 5 пострадавших.

Позже Садовый сообщил, что в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.

Позже по Львову был нанесен еще один ракетный удар.

В результате был нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры, отметил городской голова.