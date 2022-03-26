Офис Президента: удары россиян по Львову - это попытка напугать
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Ракетные удары рашистских оккупантов по городу Львов - это попытка напугать украинцев и иностранных дипломатов. Об этом написал у себя в Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.
Цитата
“Ракетные удары русских по городу Львов - это попытка напугать украинцев, дипломатов демократических стран, которые находятся в городе. Украину точно не испугать такими преступлениями россиян, а западным партнерам хочу в очередной раз сказать - закройте небо, покажите силу, такую, как показывает украинская армия в борьбе с российской”, - говорит Ермак.
Контекст
Как писал УНН, во Львове сегодня было слышно взрывы, в отдельных районах города виден дым. Позже стало известно о 5 пострадавших.
Позже Садовый сообщил, что в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.
Позже по Львову был нанесен еще один ракетный удар.
В результате был нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры, отметил городской голова.