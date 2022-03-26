Офіс Президента: удари росіян по Львову - це спроба налякати
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Ракетні удари рашистських окупантів по місту Львів - це спроба налякати українців та іноземних дипломатів. Про це написав у себе в Telegram-каналі очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.
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“Ракетні удари росіян по місту Львів - це спроба налякати українців, дипломатів демократичних країн, які знаходяться в місті. Україну точно не злякати такими злочинами росіян, а західним партнерам хочу вкотре сказати - закрийте небо, покажіть силу, таку, як показує українська армія в боротьбі з російською”, - каже Єрмак.
Контекст
Як писав УНН, у Львові сьогодні було чутно вибухи, в окремих районах міста видно дим. Пізніше стало відомо про 5 постраждалих.
Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.
Пізніше по Львову було завдано ще одного ракетного удару.
У результаті було завдано значних збитків об’єктам інфраструктури, зазначив міський голова.