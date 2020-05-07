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Офис генпрокурора выявил факты хищения имущества пенитенциарных учреждений на 170 млн грн

Киев • УНН

 • 12050 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Офис генпрокурора выявил факты хищения и нерационального использования госимущества пенитенциарных учреждений более чем 170 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Офис генпрокурора выявил факты хищения имущества пенитенциарных учреждений на 170 млн грн

“По результатам прокурорских проверок, проведенных в I квартале 2020 года, были обнаружены массовые системные нарушения порядка государственной регистрации прав на имущество и его использования, факты растраты и хищения государственной собственности, нерационального использования государственных средств учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Таким образом сумма нанесенного государству ущерба составляет 170 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Указано, что Офис Генерального прокурора направил в Министерство юстиции Украины документ, в котором требует устранить многочисленные нарушения законодательства об использовании государственного имущества пенитенциарными учреждениями и привлечь к ответственности причастных должностных лиц.

“Вместе с тем уже есть факты привлечения руководителей пенитенциарных учреждений к уголовной ответственности. Так, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении руководителю одного из учреждений исполнения наказаний области в завладении государственными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства”, — сообщили в пресс-служб.

Сообщается, что чиновника подозревают в растрате средств, которые выделили на ремонт столовой.

“Он заключил ряд договоров с подрядными предприятиями на реконструкцию здания, которая должна быть завершена еще в 2019 году, однако работы так и не были выполнены. В то же время, руководитель учреждения подписал акты выполненных работ и платежные документы о переводе бюджетных средств подрядчикам. Такими действиями государству нанесен ущерб на сумму свыше 800 тыс. гривен. Продолжается досудебное расследование”, — указано в сообщении.

Отмечается, что максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также конфискацию имущества.

Напомним, в Винницкой области начальника отдела образования подозревают в растрате более миллиона гривен.

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