Офіс генпрокурора виявив факти розкрадання майна пенітенціарних установ на 170 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Офіс Генпрокурора виявив факти розкрадання та нераціонального використання держмайна пенітенціарних установ на понад 170 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
“За результатами прокурорських перевірок, що були проведені у І кварталі 2020 року, були виявлені масові системні порушення порядку державної реєстрації речових прав на майно та його використання, факти розтрати та викрадення державної власності, нераціонального використання державних коштів установ Державної кримінально-виконавчої служби України. Таким чином сума завданих державі збитків складає 170 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що Офіс Генерального прокурора направив до Міністерства юстиції України документ, в якому вимагає усунути численні порушення законодавства щодо використання державного майна пенітенціарними установами та притягнути до відповідальності причетних посадових осіб.
“Водночас вже є факти притягнення керівників пенітенціарних установ до кримінальної відповідальності. Так, за процесуального керівництва прокуратури Запорізької області слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру керівнику однієї з установ виконання покарань області у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання”, — повідомили у пресслужбі.
Повідомляється, що посадовця підозрюють в розтраті коштів, які виділили на ремонт їдальні.
“Він уклав низку договорів із підрядними підприємствами на реконструкцію будівлі, що мала бути завершена ще у 2019 році, однак роботи так і не були виконані. Водночас, керівник установи підписав акти виконаних робіт і платіжні документи про переведення бюджетних коштів підрядникам. Такими діями державі завдано шкоду на суму понад 800 тис. гривень. Триває досудове розслідування”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскацію майна.
Нагадаємо, на Вінниччині начальника відділу освіти підозрюють у розтраті понад мільйона гривень.