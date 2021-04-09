Офис Генпрокурора: в Украине каждая третья семья страдает от домашнего насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине каждая третья семья страдает от домашнего насилия, ситуация ухудшается в связи с карантином. Об этом рассказала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своем видеообращении, пишет УНН.
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“Насилию нет оправдания, домашнему тем более. Это не семейное дело, не способ воспитания, не специфическое проявление любви. Это преступление, о нем надо заявлять, потому что может быть поздно. Каждая третья семья в Украине встречается с насилием. От 1 до 3 миллионов детей ежегодно становятся его свидетелями или жертвами”, — сказала она.
Детали
Кроме того, ситуация обострилась в связи с карантином, когда обидчики и жертвы вынужденно оказались в закрытом пространстве. За прошлый год количество обращений по поводу насилия выросло более чем наполовину. Из них 86% поступили от женщин, 12% от мужчин и 2% — от детей.
Всего, в течение прошлого 2020 году в ЕРДР зарегистрировано около 3 тысяч правонарушений, почти 2000 из них направлены в суд с обвинительными актами. В прошлом году совершено преступления, связанные с насилием в семье в отношении 199 детей.
Отмечается, увеличение случаев домашнего насилия это — мировая тенденция, и представители ООН называют ее пандемией насилия во время пандемии.
Напомним
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