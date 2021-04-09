Офіс Генпрокурора: в Україні кожна третя родина страждає від домашнього насильства

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Україні кожна третя родина страждає від домашнього насильства, ситуація погіршується у зв’язку з карантином. Про це розповіла Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в своєму відеозверненні, пише УНН.

Цитата

“Насильству немає виправдання, домашньому тим більше. Це не сімейна справа, не спосіб виховання, не специфічний вияв любові. Це злочин, про нього треба заявляти, бо може бути запізно. Кожна третя родина в Україні зустрічається з насильством. Від 1 до 3 мільйонів дітей щороку стають його свідками чи жертвами”, — сказала вона.

Деталі

Окрім того, ситуація загострилась у зв’язку з карантином, коли кривдники і жертви вимушено опинились у закритому просторі. За минулий рік кількість звернень з приводу насильства зросла більш ніж наполовину. З них 86% надійшли від жінок, 12% від чоловіків і 2% — від дітей.

Загалом, протягом минулого 2020 року в ЄРДР зареєстровано близько 3 тисяч правопорушень, майже 2000 з них направлені до суду з обвинувальними актами. Торік вчинено злочини, пов’язані з насильством в сім’ї щодо 199 дітей.

Зазначається, збільшення випадків домашнього насильства це — світова тенденція, і представники ООН називають її пандемією насилля під час пандемії.

Нагадаємо

Психологи розповіли, як зберегти психічне здоров’я в умовах карантинного обмеження.

Також спеціаліст гарячої лінії з попередження домашнього насильства розповіла, куди можна звернутися за допомогою в разі критичної ситуації.

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