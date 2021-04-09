Офіс Генпрокурора: в Україні кожна третя родина страждає від домашнього насильства

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“Насильству немає виправдання, домашньому тим більше. Це не сімейна справа, не спосіб виховання, не специфічний вияв любові. Це злочин, про нього треба заявляти, бо може бути запізно. Кожна третя родина в Україні зустрічається з насильством. Від 1 до 3 мільйонів дітей щороку стають його свідками чи жертвами”, — сказала вона.

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Окрім того, ситуація загострилась у зв’язку з карантином, коли кривдники і жертви вимушено опинились у закритому просторі. За минулий рік кількість звернень з приводу насильства зросла більш ніж наполовину. З них 86% надійшли від жінок, 12% від чоловіків і 2% — від дітей.

Загалом, протягом минулого 2020 року в ЄРДР зареєстровано близько 3 тисяч правопорушень, майже 2000 з них направлені до суду з обвинувальними актами. Торік вчинено злочини, пов’язані з насильством в сім’ї щодо 199 дітей.

Зазначається, збільшення випадків домашнього насильства це — світова тенденція, і представники ООН називають її пандемією насилля під час пандемії.

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Також спеціаліст гарячої лінії з попередження домашнього насильства розповіла, куди можна звернутися за допомогою в разі критичної ситуації.