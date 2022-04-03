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Офис Генпрокурора: в Украине из-за войны погибло 158 детей, ранено – более 258

Киев • УНН

 • 63321 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В результате вторжения рф в Украину погибло уже 158 детей, более 258 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Офис Генпрокурора: в Украине из-за войны погибло 158 детей, ранено – более 258

Цитата

"Более 416 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения рф в нашу страну. По состоянию на утро 3 апреля 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 158 погибших. Возросло количество раненых - их более 258", — говорится в сообщении.

Детали 

Как отметили, эти данные неокончательные, так как продолжаются поисково-спасательные работы в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

По официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 73, Харьковской - 56, Черниговской - 47, Николаевской - 32, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

30 марта в результате обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области получила тяжелые ранения 14-летняя девочка.

1 апреля при взрыве неизвестного устройства на понтонном мосту неподалеку села Припутни в Черниговской области в автомобиле погибли два человека и двое получили ранения, из которых один подросток.

Напомним 

Президент Польши Анджей Дуда привез в Рим на лечение онкобольных детей из Украины.

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