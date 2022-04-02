Президент Польщі Дуда привіз до Риму онкохворих дітей з України

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"Разом з нами до Риму прилетіли українські діти, для яких у дитячій лікарні Немовляти Ісуса (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) готується онкологічне лікування. Наймолодша серед дітей - маленька Вікторія, яка народилася за два місяці до російської агресії в Україні", - написав Дуда.

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Президент також повідомив, що молиться, щоб ім'я малятка було пророчим для її батьківщини (з латині Victoria означає "Перемога").

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За даними офісу Генерального прокурора України станом на ранок 2 квітня, більше 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф в нашу країну. З них 158 загинуло і понад 254 поранено.