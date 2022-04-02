Президент Польши Дуда привез в Рим онкобольных детей из Украины

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"Вместе с нами в Рим прилетели украинские дети, для которых в детской больнице Младенца Иисуса (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) готовится онкологическое лечение. Самая младшая среди детей — маленькая Виктория, родившаяся за два месяца до российской агрессии на Украине", - написал Дуда.

Детали

Президент также сообщил, что молится, чтоб имя малышки было пророческим для ее родины (с латыни Victoria означает "победа").

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По данным Офиса Генерального прокурора Украины по состоянию на утро 2 апреля, больше 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения рф в нашу страну. Из них 158 погибло и более 254 ранено.