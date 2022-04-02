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​​Ювенальные прокуроры: в результате вооруженной агрессии рф в Украине погибли 158 детей

Киев • УНН

 • 98965 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Больше 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения рф в нашу страну. Из них 158 погибло и более 254 ранено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

​​Ювенальные прокуроры: в результате вооруженной агрессии рф в Украине погибли 158 детей

Детали

Эти данные не являются окончательными, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Официально установленными ювенальными прокурорами данным всего пострадало детей таких областях:

Киевской - 75
Донецкой - 71
Харьковской - 56
Черниговской - 46
Николаевской - 31
Луганской - 31
Запорожской - 22
Херсонской - 29
м. Киеве - 16
Сумской - 16
Житомирской - 15

Ориентировочно 18-20 марта вооруженные силы рф совершили обстрел артиллерией гражданских автомобилей на автодороге в Черниговской области в результате чего погибли 13 человек, двое из которых - дети.

26 марта получили ранения трое детей в результате обстрела г. Мариуполя.

31 марта в результате артиллерийского обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области ранен ребенок.

Из-за бомбежек и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 Из них разрушены полностью.

Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев. Кроме того, повреждено более 80 учреждений для детей, среди которых больницы, музыкальные школы, спортивные и реабилитационные учреждения, молодежные центры, библиотеки и тому подобное.

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