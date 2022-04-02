​​Ювенальные прокуроры: в результате вооруженной агрессии рф в Украине погибли 158 детей

Детали

Эти данные не являются окончательными, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Официально установленными ювенальными прокурорами данным всего пострадало детей таких областях:

Киевской - 75

Донецкой - 71

Харьковской - 56

Черниговской - 46

Николаевской - 31

Луганской - 31

Запорожской - 22

Херсонской - 29

м. Киеве - 16

Сумской - 16

Житомирской - 15

Ориентировочно 18-20 марта вооруженные силы рф совершили обстрел артиллерией гражданских автомобилей на автодороге в Черниговской области в результате чего погибли 13 человек, двое из которых - дети.

26 марта получили ранения трое детей в результате обстрела г. Мариуполя.

31 марта в результате артиллерийского обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области ранен ребенок.

Из-за бомбежек и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 Из них разрушены полностью.

Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев. Кроме того, повреждено более 80 учреждений для детей, среди которых больницы, музыкальные школы, спортивные и реабилитационные учреждения, молодежные центры, библиотеки и тому подобное.