Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 158 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Більше 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф в нашу державу. З них 158 загинуло та більше 254 поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора
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Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей таких областях:
Київській - 75
Донецькій - 71
Харківській - 56
Чернігівській - 46
Миколаївській - 31
Луганській - 31
Запорізькій - 22
Херсонській - 29
м. Києві - 16
Сумській - 16
Житомирській - 15
Орієнтовно 18-20 березня збройні сили рф здійснили обстріл артилерією цивільних автомобілів на автодорозі в Чернігівській області внаслідок чого загинуло 13 осіб, двоє з яких – діти.
26 березня отримали поранення троє дітей внаслідок обстрілу м. Маріуполя.
31 березня внаслідок артилерійського обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області поранено дитину.
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.
Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ. Крім того, пошкоджено понад 80 закладів для дітей, серед яких лікарні, музичні школи, спортивні та реабілітаційні заклади, молодіжні центри, бібліотеки тощо.