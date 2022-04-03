Офіс Генпрокурора: в Україні через війну загинуло 158 дітей, поранено – понад 258
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Внаслідок вторгнення рф в Україні загинуло вже 158 дітей, понад 258 дістали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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"Більше 416 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. Станом на ранок 3 квітня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 158 загиблих. Зросла кількість поранених - їх більше 258", — ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, ці дані неостаточні, оскільки тривають пошуково-рятувальні роботи в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема, у Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
За офіційними даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 73, Харківській - 56, Чернігівській - 47, Миколаївській - 32, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області отримала тяжкі поранення 14-річна дівчинка.
1 квітня під час вибуху невідомого пристрою на понтонному мосту неподалік с. Припутні в Чернігівській області в автомобілі загинуло двоє людей та двоє отримали поранення, з яких один підліток.
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