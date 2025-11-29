Офис Генпрокурора: в производстве находится 14 539 производств по связанным с хозяйственной деятельностью нарушениям

В Офисе Генерального прокурора отреагировали на обнародованную одним из адвокатов информацию, указав, что в период с 25 июня по 27 ноября этого года идентифицировано 24 219 уголовных производств относительно правонарушений, связанных с осуществлением хозяйственной (инвестиционной) деятельности и/или случаев, в которых нарушались или ограничивались права юридических или физических лиц, и что на сегодня в производстве органов досудебного расследования находится 14 539 таких производств, пишет УНН.

"Офис Генерального прокурора обращает внимание на публикацию адвоката Дениса Шкаровского, в которой предпринята попытка поставить под сомнение достоверность слов Генерального прокурора. Распространенная информация является манипулятивной, фрагментарной и не отражает реального объема и структуры уголовных производств, находящихся в процессуальном руководстве органов прокуратуры", - говорится в заявлении Офиса Генпрокурора.

В Офисе Генпрокурора во избежание каких-либо спекуляций сообщили установленные официальные, полные и верифицированные данные, сформированные на основании:

Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР);

информационно-аналитической системы «Учет и статистика органов прокуратуры»;

обработанных сведений Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур;

материалов, предоставленных во исполнение поручения Генерального прокурора.

1. Общий объем уголовных производств.

"В период с 25.06.2025 по 27.11.2025 идентифицировано 24 219 уголовных производств относительно правонарушений, связанных с осуществлением хозяйственной (инвестиционной) деятельности и/или случаев, в которых нарушались или ограничивались права юридических или физических лиц", - говорится в сообщении.

Из них, по данным Офиса Генпрокурора:

16 910 производств расследовались под процессуальным руководством прокуроров, осуществляющих надзор за органами Национальной полиции;

3 329 органами Бюро экономической безопасности Украины;

388 органами безопасности;

313 Государственным бюро расследований;

1 473 в сфере охраны детства;

828 в сфере обороны;

678 в сфере охраны окружающей среды;

173 относительно организованной преступности;

114 в сфере кибербезопасности;

13 в сфере соблюдения прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах.

2. Нарушения, выявленные по результатам аудита.

По данным Офиса Генпрокурора, проведенным аудитом установлено:

1070 производств расследовались по неконкретизированным фабулам: нарушения устранены;

в 3149 производствах устранены проволочки с назначением экспертиз;

в 1135 производствах ускорено принятие решений о сообщении о подозрении;

в 844 производствах - принято решение о направлении обвинительных актов в суд;

8633 производства закрыты из-за отсутствия оснований для дальнейшего расследования;

в 314 производствах обеспечен возврат изъятого имущества, что свидетельствует о возможных злоупотреблениях или необоснованно длительном удержании имущества.

"По состоянию на сегодня в производстве органов досудебного расследования находится 14 539 уголовных производств указанной категории", - указали в прокуратуре.

3. В Офисе Генпрокурора объяснили, почему выводы адвоката являются безосновательными.

"Обнародованные адвокатом выводы: сделаны на основе выборочного, неполного и некорректного анализа, не учитывают полный спектр категорий уголовных правонарушений, не отражают динамику принятых решений. Такая подача информации искажает фактические данные и вводит в заблуждение общество относительно содержания и результатов работы органов прокуратуры", - говорится в заявлении Офиса Генпрокурора.

"Призываем всех, кто комментирует деятельность прокуратуры, воздерживаться от манипуляций, распространения непроверенных данных и "ревизий" официальных цифр на основе вырванных фрагментов статистики", - сказано в заявлении.

4. Единственный источник достоверной статистической информации Офис Генерального прокурора, отмечается в заявлении.

"Для получения точной и официальной информации предлагаем обращаться в Офис Генерального прокурора: в порядке, предусмотренном Законом Украины "Об обращениях граждан", или в соответствии с Законом Украины "О доступе к публичной информации"", - отмечается в заявлении.

Офис Генерального прокурора, как указано в заявлении, "оставляет за собой право реагировать на любые попытки искажения данных, направленные на дискредитацию институции или введение общества в заблуждение".

"Ответственность Генерального прокурора говорить честно. Ответственность Офиса обеспечивать точность и прозрачность данных. Ответственность каждого комментатора не искажать фактов", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.