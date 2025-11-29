$42.190.00
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59 • 4798 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 10512 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 21578 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 33360 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 34186 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 37554 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 52501 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 29728 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 22408 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
Офис Генпрокурора: в производстве находится 14 539 производств по связанным с хозяйственной деятельностью нарушениям

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Офис Генерального прокурора опроверг манипулятивную информацию адвоката, обнародовав официальные данные. С 25.06.2025 по 27.11.2025 идентифицировано 24 219 уголовных производств, связанных с хозяйственной деятельностью, из которых 14 539 находятся в производстве.

Офис Генпрокурора: в производстве находится 14 539 производств по связанным с хозяйственной деятельностью нарушениям

В Офисе Генерального прокурора отреагировали на обнародованную одним из адвокатов информацию, указав, что в период с 25 июня по 27 ноября этого года идентифицировано 24 219 уголовных производств относительно правонарушений, связанных с осуществлением хозяйственной (инвестиционной) деятельности и/или случаев, в которых нарушались или ограничивались права юридических или физических лиц, и что на сегодня в производстве органов досудебного расследования находится 14 539 таких производств, пишет УНН.

Детали

"Офис Генерального прокурора обращает внимание на публикацию адвоката Дениса Шкаровского, в которой предпринята попытка поставить под сомнение достоверность слов Генерального прокурора. Распространенная информация является манипулятивной, фрагментарной и не отражает реального объема и структуры уголовных производств, находящихся в процессуальном руководстве органов прокуратуры", - говорится в заявлении Офиса Генпрокурора.

В Офисе Генпрокурора во избежание каких-либо спекуляций сообщили установленные официальные, полные и верифицированные данные, сформированные на основании:

  • Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР);
    • информационно-аналитической системы «Учет и статистика органов прокуратуры»;
      • обработанных сведений Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур;
        • материалов, предоставленных во исполнение поручения Генерального прокурора.

          1. Общий объем уголовных производств.

          "В период с 25.06.2025 по 27.11.2025 идентифицировано 24 219 уголовных производств относительно правонарушений, связанных с осуществлением хозяйственной (инвестиционной) деятельности и/или случаев, в которых нарушались или ограничивались права юридических или физических лиц", - говорится в сообщении.

          Из них, по данным Офиса Генпрокурора:

          • 16 910 производств расследовались под процессуальным руководством прокуроров, осуществляющих надзор за органами Национальной полиции;
            • 3 329 органами Бюро экономической безопасности Украины;
              • 388 органами безопасности;
                • 313 Государственным бюро расследований;
                  • 1 473 в сфере охраны детства;
                    • 828 в сфере обороны;
                      • 678 в сфере охраны окружающей среды;
                        • 173 относительно организованной преступности;
                          • 114 в сфере кибербезопасности;
                            • 13 в сфере соблюдения прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах.

                              2. Нарушения, выявленные по результатам аудита.

                              По данным Офиса Генпрокурора, проведенным аудитом установлено:

                              • 1070 производств расследовались по неконкретизированным фабулам: нарушения устранены;
                                • в 3149 производствах устранены проволочки с назначением экспертиз;
                                  • в 1135 производствах ускорено принятие решений о сообщении о подозрении;
                                    • в 844 производствах - принято решение о направлении обвинительных актов в суд;
                                      • 8633 производства закрыты из-за отсутствия оснований для дальнейшего расследования;
                                        • в 314 производствах обеспечен возврат изъятого имущества, что свидетельствует о возможных злоупотреблениях или необоснованно длительном удержании имущества.

                                          "По состоянию на сегодня в производстве органов досудебного расследования находится 14 539 уголовных производств указанной категории", - указали в прокуратуре.

                                          3. В Офисе Генпрокурора объяснили, почему выводы адвоката являются безосновательными.

                                          "Обнародованные адвокатом выводы: сделаны на основе выборочного, неполного и некорректного анализа, не учитывают полный спектр категорий уголовных правонарушений, не отражают динамику принятых решений. Такая подача информации искажает фактические данные и вводит в заблуждение общество относительно содержания и результатов работы органов прокуратуры", - говорится в заявлении Офиса Генпрокурора.

                                          "Призываем всех, кто комментирует деятельность прокуратуры, воздерживаться от манипуляций, распространения непроверенных данных и "ревизий" официальных цифр на основе вырванных фрагментов статистики", - сказано в заявлении.

                                          4. Единственный источник достоверной статистической информации Офис Генерального прокурора, отмечается в заявлении.

                                          "Для получения точной и официальной информации предлагаем обращаться в Офис Генерального прокурора: в порядке, предусмотренном Законом Украины "Об обращениях граждан", или в соответствии с Законом Украины "О доступе к публичной информации"", - отмечается в заявлении.

                                          Офис Генерального прокурора, как указано в заявлении, "оставляет за собой право реагировать на любые попытки искажения данных, направленные на дискредитацию институции или введение общества в заблуждение".

                                          "Ответственность Генерального прокурора говорить честно. Ответственность Офиса обеспечивать точность и прозрачность данных. Ответственность каждого комментатора не искажать фактов", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

                                          Юлия Шрамко

                                          ОбществоКриминал и ЧП
                                          Национальная полиция Украины
                                          Бюро экономической безопасности Украины
                                          Генеральный прокурор Украины