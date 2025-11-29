Офіс Генпрокурора: у провадженні перебуває 14 539 проваджень щодо пов'язаних з господарською діяльністю порушень
Київ • УНН
Офіс Генерального прокурора спростував маніпулятивну інформацію адвоката, оприлюднивши офіційні дані. З 25.06.2025 по 27.11.2025 ідентифіковано 24 219 кримінальних проваджень, пов'язаних із господарською діяльністю, з яких 14 539 перебувають у провадженні.
В Офісі Генерального прокурора відреагували на оприлюднену одним з адвокатів інформацію, вказавши, що у період з 25 червня по 27 листопада цього року ідентифіковано 24 219 кримінальних проваджень щодо правопорушень, пов’язаних із здійсненням господарської (інвестиційної) діяльності та/або випадків, у яких порушувались чи обмежувались права юридичних чи фізичних осіб, і що на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває 14 539 таких проваджень, пише УНН.
Деталі
"Офіс Генерального прокурора звертає увагу на публікацію адвоката Дениса Шкаровського, у якій зроблено спробу поставити під сумнів достовірність слів Генерального прокурора. Поширена інформація є маніпулятивною, фрагментарною і не відображає реального обсягу та структури кримінальних проваджень, що перебувають у процесуальному керівництві органів прокуратури", - ідеться у заяві Офісу Генпрокурора.
В Офісі Генпрокурора для уникнення будь-яких спекуляцій повідомили встановлені офіційні, повні і верифіковані дані, сформовані на підставі:
- Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР);
- інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури»;
- оброблених відомостей Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур;
- матеріалів, наданих на виконання доручення Генерального прокурора.
1. Загальний обсяг кримінальних проваджень.
"У період з 25.06.2025 по 27.11.2025 ідентифіковано 24 219 кримінальних проваджень щодо правопорушень, пов’язаних із здійсненням господарської (інвестиційної) діяльності та/або випадків, у яких порушувались чи обмежувались права юридичних чи фізичних осіб", - ідеться у повідомленні
Із них, за даними Офісі Генпрокурора:
- 16 910 проваджень розслідувалися під процесуальним керівництвом прокурорів, що здійснюють нагляд за органами Національної поліції;
- 3 329 органами Бюро економічної безпеки України;
- 388 органами безпеки;
- 313 Державним бюро розслідувань;
- 1 473 у сфері охорони дитинства;
- 828 у сфері оборони;
- 678 у сфері охорони довкілля;
- 173 щодо організованої злочинності;
- 114 у сфері кібербезпеки;
- 13 у сфері дотримання прав людини в правоохоронній та пенітенціарній сферах.
2. Порушення, виявлені за результатами аудиту.
За даними Офісу Генпрокурора, проведеним аудитом установлено:
- 1070 проваджень розслідувалися за неконкретизованими фабулами: порушення усунуто;
- у 3149 провадженнях усунуті зволікання з призначенням експертиз;
- у 1135 провадженнях прискорено прийняття рішень про повідомлення про підозру;
- у 844 провадженнях — прийнято рішення про скерування обвинувальних актів до суду;
- 8633 провадження закриті через відсутність підстав для подальшого розслідування;
- у 314 провадженнях забезпечено повернення вилученого майна, що свідчить про можливі зловживання або необґрунтовано тривале утримання майна.
"Станом на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває 14 539 кримінальних проваджень зазначеної категорії", - вказали у прокуратурі.
3. В Офісі Генпрокурора пояснили, чому висновки адвоката є безпідставними.
"Оприлюднені адвокатом висновки: зроблені на основі вибіркового, неповного та некоректного аналізу, не враховують повний спектр категорій кримінальних правопорушень, не відображають динаміку прийнятих рішень. Така подача інформації спотворює фактичні дані та вводить в оману суспільство щодо змісту та результатів роботи органів прокуратури", - ідеться у заяві Офісу Генпрокурора.
"Закликаємо всіх, хто коментує діяльність прокуратури, утримуватися від маніпуляцій, поширення неперевірених даних та "ревізій" офіційних цифр на основі вирваних фрагментів статистики", - сказано у заяві.
4. Єдине джерело достовірної статистичної інформації Офіс Генерального прокурора, наголошується у заяві.
"Для отримання точної та офіційної інформації пропонуємо звертатися до Офісу Генерального прокурора: у порядку, передбаченому Законом України "Про звернення громадян", або відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"", - зазначається у заяві.
Офіс Генерального прокурора, як вказано у заяві, "залишає за собою право реагувати на будь-які спроби перекручення даних, спрямовані на дискредитацію інституції або введення суспільства в оману".
"Відповідальність Генерального прокурора говорити чесно. Відповідальність Офісу забезпечувати точність і прозорість даних. Відповідальність кожного коментатора не перекручувати фактів", - підкреслили в Офісі Генпрокурора.