Офіс Генпрокурора: у провадженні перебуває 14 539 проваджень щодо пов'язаних з господарською діяльністю порушень

В Офісі Генерального прокурора відреагували на оприлюднену одним з адвокатів інформацію, вказавши, що у період з 25 червня по 27 листопада цього року ідентифіковано 24 219 кримінальних проваджень щодо правопорушень, пов’язаних із здійсненням господарської (інвестиційної) діяльності та/або випадків, у яких порушувались чи обмежувались права юридичних чи фізичних осіб, і що на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває 14 539 таких проваджень, пише УНН.

Деталі

"Офіс Генерального прокурора звертає увагу на публікацію адвоката Дениса Шкаровського, у якій зроблено спробу поставити під сумнів достовірність слів Генерального прокурора. Поширена інформація є маніпулятивною, фрагментарною і не відображає реального обсягу та структури кримінальних проваджень, що перебувають у процесуальному керівництві органів прокуратури", - ідеться у заяві Офісу Генпрокурора.

В Офісі Генпрокурора для уникнення будь-яких спекуляцій повідомили встановлені офіційні, повні і верифіковані дані, сформовані на підставі:

Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР);

інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури»;

оброблених відомостей Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур;

матеріалів, наданих на виконання доручення Генерального прокурора.

1. Загальний обсяг кримінальних проваджень.

"У період з 25.06.2025 по 27.11.2025 ідентифіковано 24 219 кримінальних проваджень щодо правопорушень, пов’язаних із здійсненням господарської (інвестиційної) діяльності та/або випадків, у яких порушувались чи обмежувались права юридичних чи фізичних осіб", - ідеться у повідомленні

Із них, за даними Офісі Генпрокурора:

16 910 проваджень розслідувалися під процесуальним керівництвом прокурорів, що здійснюють нагляд за органами Національної поліції;

3 329 органами Бюро економічної безпеки України;

388 органами безпеки;

313 Державним бюро розслідувань;

1 473 у сфері охорони дитинства;

828 у сфері оборони;

678 у сфері охорони довкілля;

173 щодо організованої злочинності;

114 у сфері кібербезпеки;

13 у сфері дотримання прав людини в правоохоронній та пенітенціарній сферах.

2. Порушення, виявлені за результатами аудиту.

За даними Офісу Генпрокурора, проведеним аудитом установлено:

1070 проваджень розслідувалися за неконкретизованими фабулами: порушення усунуто;

у 3149 провадженнях усунуті зволікання з призначенням експертиз;

у 1135 провадженнях прискорено прийняття рішень про повідомлення про підозру;

у 844 провадженнях — прийнято рішення про скерування обвинувальних актів до суду;

8633 провадження закриті через відсутність підстав для подальшого розслідування;

у 314 провадженнях забезпечено повернення вилученого майна, що свідчить про можливі зловживання або необґрунтовано тривале утримання майна.

"Станом на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває 14 539 кримінальних проваджень зазначеної категорії", - вказали у прокуратурі.

3. В Офісі Генпрокурора пояснили, чому висновки адвоката є безпідставними.

"Оприлюднені адвокатом висновки: зроблені на основі вибіркового, неповного та некоректного аналізу, не враховують повний спектр категорій кримінальних правопорушень, не відображають динаміку прийнятих рішень. Така подача інформації спотворює фактичні дані та вводить в оману суспільство щодо змісту та результатів роботи органів прокуратури", - ідеться у заяві Офісу Генпрокурора.

"Закликаємо всіх, хто коментує діяльність прокуратури, утримуватися від маніпуляцій, поширення неперевірених даних та "ревізій" офіційних цифр на основі вирваних фрагментів статистики", - сказано у заяві.

4. Єдине джерело достовірної статистичної інформації Офіс Генерального прокурора, наголошується у заяві.

"Для отримання точної та офіційної інформації пропонуємо звертатися до Офісу Генерального прокурора: у порядку, передбаченому Законом України "Про звернення громадян", або відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"", - зазначається у заяві.

Офіс Генерального прокурора, як вказано у заяві, "залишає за собою право реагувати на будь-які спроби перекручення даних, спрямовані на дискредитацію інституції або введення суспільства в оману".

"Відповідальність Генерального прокурора говорити чесно. Відповідальність Офісу забезпечувати точність і прозорість даних. Відповідальність кожного коментатора не перекручувати фактів", - підкреслили в Офісі Генпрокурора.