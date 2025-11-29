Офіс Генпрокурора: у провадженні перебуває 14 539 проваджень щодо пов'язаних з господарською діяльністю порушень

$42.190.00
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 9940 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 21061 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 32860 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 33873 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 37413 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 52039 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29704 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 22392 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 48325 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
Єрмак був "у нестямі", дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити - The Economist 29 листопада, 01:02 • 7894 перегляди
У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф29 листопада, 01:37 • 14555 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідкиPhoto29 листопада, 03:02 • 17363 перегляди
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К05:03 • 6674 перегляди
Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко05:30 • 14338 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 52039 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 39906 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 48325 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 46563 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 51944 перегляди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Польща
Бровари
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 30340 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 48211 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 67997 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 99979 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 114635 перегляди
Офіс Генпрокурора: у провадженні перебуває 14 539 проваджень щодо пов'язаних з господарською діяльністю порушень

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Офіс Генерального прокурора спростував маніпулятивну інформацію адвоката, оприлюднивши офіційні дані. З 25.06.2025 по 27.11.2025 ідентифіковано 24 219 кримінальних проваджень, пов'язаних із господарською діяльністю, з яких 14 539 перебувають у провадженні.

Офіс Генпрокурора: у провадженні перебуває 14 539 проваджень щодо пов'язаних з господарською діяльністю порушень

В Офісі Генерального прокурора відреагували на оприлюднену одним з адвокатів інформацію, вказавши, що у період з 25 червня по 27 листопада цього року ідентифіковано 24 219 кримінальних проваджень щодо правопорушень, пов’язаних із здійсненням господарської (інвестиційної) діяльності та/або випадків, у яких порушувались чи обмежувались права юридичних чи фізичних осіб, і що на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває 14 539 таких проваджень, пише УНН.

Деталі

"Офіс Генерального прокурора звертає увагу на публікацію адвоката Дениса Шкаровського, у якій зроблено спробу поставити під сумнів достовірність слів Генерального прокурора. Поширена інформація є маніпулятивною, фрагментарною і не відображає реального обсягу та структури кримінальних проваджень, що перебувають у процесуальному керівництві органів прокуратури", - ідеться у заяві Офісу Генпрокурора.

В Офісі Генпрокурора для уникнення будь-яких спекуляцій повідомили встановлені офіційні, повні і верифіковані дані, сформовані на підставі:

  • Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР);
    • інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури»;
      • оброблених відомостей Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур;
        • матеріалів, наданих на виконання доручення Генерального прокурора.

          1. Загальний обсяг кримінальних проваджень.

          "У період з 25.06.2025 по 27.11.2025 ідентифіковано 24 219 кримінальних проваджень щодо правопорушень, пов’язаних із здійсненням господарської (інвестиційної) діяльності та/або випадків, у яких порушувались чи обмежувались права юридичних чи фізичних осіб", - ідеться у повідомленні

          Із них, за даними Офісі Генпрокурора:

          • 16 910 проваджень розслідувалися під процесуальним керівництвом прокурорів, що здійснюють нагляд за органами Національної поліції;
            • 3 329 органами Бюро економічної безпеки України;
              • 388 органами безпеки;
                • 313 Державним бюро розслідувань;
                  • 1 473 у сфері охорони дитинства;
                    • 828 у сфері оборони;
                      • 678 у сфері охорони довкілля;
                        • 173 щодо організованої злочинності;
                          • 114 у сфері кібербезпеки;
                            • 13 у сфері дотримання прав людини в правоохоронній та пенітенціарній сферах.

                              2. Порушення, виявлені за результатами аудиту.

                              За даними Офісу Генпрокурора, проведеним аудитом установлено:

                              • 1070 проваджень розслідувалися за неконкретизованими фабулами: порушення усунуто;
                                • у 3149 провадженнях усунуті зволікання з призначенням експертиз;
                                  • у 1135 провадженнях прискорено прийняття рішень про повідомлення про підозру;
                                    • у 844 провадженнях — прийнято рішення про скерування обвинувальних актів до суду;
                                      • 8633 провадження закриті через відсутність підстав для подальшого розслідування;
                                        • у 314 провадженнях забезпечено повернення вилученого майна, що свідчить про можливі зловживання або необґрунтовано тривале утримання майна.

                                          "Станом на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває 14 539 кримінальних проваджень зазначеної категорії", - вказали у прокуратурі.

                                          3. В Офісі Генпрокурора пояснили, чому висновки адвоката є безпідставними.

                                          "Оприлюднені адвокатом висновки: зроблені на основі вибіркового, неповного та некоректного аналізу, не враховують повний спектр категорій кримінальних правопорушень, не відображають динаміку прийнятих рішень. Така подача інформації спотворює фактичні дані та вводить в оману суспільство щодо змісту та результатів роботи органів прокуратури", - ідеться у заяві Офісу Генпрокурора.

                                          "Закликаємо всіх, хто коментує діяльність прокуратури, утримуватися від маніпуляцій, поширення неперевірених даних та "ревізій" офіційних цифр на основі вирваних фрагментів статистики", - сказано у заяві.

                                          4. Єдине джерело достовірної статистичної інформації Офіс Генерального прокурора, наголошується у заяві.

                                          "Для отримання точної та офіційної інформації пропонуємо звертатися до Офісу Генерального прокурора: у порядку, передбаченому Законом України "Про звернення громадян", або відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"", - зазначається у заяві.

                                          Офіс Генерального прокурора, як вказано у заяві, "залишає за собою право реагувати на будь-які спроби перекручення даних, спрямовані на дискредитацію інституції або введення суспільства в оману". 

                                          "Відповідальність Генерального прокурора говорити чесно. Відповідальність Офісу забезпечувати точність і прозорість даних. Відповідальність кожного коментатора не перекручувати фактів", - підкреслили в Офісі Генпрокурора.

                                          Юлія Шрамко

                                          СуспільствоКримінал та НП
                                          Національна поліція України
                                          Бюро економічної безпеки України
                                          Генеральний прокурор (Україна)