Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex

Офис Генерального прокурора обратился в Министерство здравоохранения с требованием провести проверку и лишить лицензии из-за нарушений скандальную одесскую клинику "Одрекс", после лечения в которой умер бизнесмен-девелопер Аднан Киван. Об этом сообщили в ОГП в ответ на запрос УНН.

Детали

В Офисе Генпрокурора отметили, что в ходе расследования было получено заключение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации, согласно которому, помимо прочего, установлены факты несоблюдения клиникой "Одрекс" требований законодательства при назначении на должность врачей, ведение медицинской документации с нарушением требований приказов Минздрава Украины.

В связи с этим, Офисом Генерального прокурора в Министерство здравоохранения Украины направлено заявление о проведении внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования ООО "Дом Медицины" (МД "ОДРЕКС") требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по медицинской практике, подлежащей лицензированию, по результатам проведения которой, и в случае выявления соответствующих нарушений, решения вопроса о прекращении лицензии - говорится в ответе на запрос.

Стоит отметить, что генеральный директор "Одрекса" Тигран Арутюнян в июле 2023 года вошел в состав рабочей группы по усилению роли частных учреждений здравоохранения в восстановлении и развитии системы здравоохранения. Возглавил ее министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Поэтому не стоит исключать, что генеральный директор "Одрекса" может воспользоваться своими связями и заручиться поддержкой главы Минздрава, чтобы с помощью незаконного влияния Виктора Ляшко сохранить лицензию медицинского учреждения.

Напомним

Скандал с клиникой Odrex стал публичным после еще одной смерти. Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе.

По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской.

Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей повлекли смерть пациента.

Врачи, которые подозреваются, оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента – говорится в сообщении ОГП.

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны.

Бизнесмен умер в клинике 27 октября 2024 года.

В клинике же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами.

При этом Минздрав до сих пор не провел проверку соответствия деятельности клиники "Одрекс" лицензионным условиям и не лишил медучреждение лицензии.

Добавим

После смерти Аднана Кивана истории пациентов одесской клиники "Одрекс" начали появляться одна за другой - люди решили больше не молчать. Те, кто годами боялись говорить публично, сегодня решаются рассказать истории о том, как лечение в "Одрекс" превращалось в издевательство, профессиональная помощь – в опасные эксперименты, а медицина – в холодный финансовый расчет, чтобы "вытянуть последнее" из семьи больного. В документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пострадавших и умерших пациентов рассказывают о пережитом.

Одна из них - Светлана Гук, муж которой умер в "Одрексе". Пока он лежал в реанимации, клиника, по ее словам, выставляла счета по 80-90 тысяч гривен ежедневно. Женщина подозревает, что мужа могли удерживать на аппаратах даже после клинической смерти – но не для спасения, а для того, чтобы продолжать выставлять счета. Когда женщина не могла больше платить – ей прямо предложили отдать документы на квартиру, чтобы юристы клиники быстро ее продали. После смерти мужа клиника, не остановилась и подала на нее в суд, требуя дополнительно 900 тысяч гривен.

Другой пациент, Владимир, пришел в "Одрекс" на операцию, во время которой его, вероятно, инфицировали бактерией Serratia Marcescens. Эта бактерия передается через грязные руки или инструменты. В клинике это не опровергали, заявив, что "это реанимация – здесь можно подхватить все что угодно". Такой ответ, может свидетельствовать о понимании сотрудниками, что реанимация в клинике не соответствует заявленным стандартам, не является стерильной, и что это системная проблема, а не разовый случай. Инфекция поразила 85% легких Владимира, его ввели в медицинскую кому, он потерял 15 кг. Жена Владимира до сих пор повторяет, что ее муж "просто чудом выжил после этого лечения".

Кристина Тоткайло рассказывает об отце, которому по настоянию врачей "Одрекса" назначили агрессивную химиотерапию, несмотря на предостережения киевских специалистов. Она вспоминает обещания, что "спасут голос и гортань", и то, как отец вернулся домой уже практически без шансов на жизнь. Агрессивное лечение, по ее мнению, не просто не помогло – оно его сломало.

Екатерина Бойчук вспоминает, как отправила маму в "дорогую клинику с хорошей репутацией", а через три недели забрала ее тело. Мать перенесла операцию, но врачи, по словам Екатерины, так и не смогли определиться с диагнозом. Ежедневные звонки ночью, путаные объяснения, бесконечные суммы в счетах – и смерть. Екатерина говорит: "Я верила этим врачам, а теперь не доверю им даже рецепт от простуды".

Все эти истории с разными диагнозами, разными обстоятельствами, разными людьми имеют одну общую черту – ощущение того, что жизнь пациентов в "Одрексе" ценится значительно меньше, чем деньги, которые можно получить за "лечение". Пострадавшие и семьи умерших говорят о врачебных ошибках, о небрежности, о цинизме, но более всего – об отсутствии элементарной человечности.

Пока следствие продолжается, все больше людей приходит с новыми историями. И каждая из них звучит, как новое доказательство того, что проблема значительно глубже, чем отдельные врачи. Проблема, кажется, в самой конструкции клиники "Одрекс", которая позволяет такое отношение к людям, их здоровью и жизни.