Офис Генпрокурора расследует факты пыток в Алексеевской исправительной колонии №25
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Офис Генерального прокурора Украины зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам пыток в Алексеевской исправительной колонии № 25, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса.
“Прокурорами Офиса Генерального прокурора в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины. Досудебное расследование в этих поручено территориальному управлению ГБР в м. Полтава”, — указано в сообщении.
Основанием для внесения в ЕРДР указанных сведений стало заявление представителей общественной организации “Харьковская правозащитная группа”, в которой говорится о совершении ряда преступлений должностными лицами Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове.
В Офисе также отметили. что: “В частности, в обращении правозащитники указывают на неоднократные факты пыток осужденных в течение 2017 — 2019 годов с целью запугивания и дискриминации, приводят примеры избиения, удушения, связывания, применение электрического тока и совершение иных насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство осужденных”.
Также, в своем заявлении правозащитники указывают на грубое нарушение законодательства о труде. Ход расследования указанных уголовных производств находиться на контроле Офиса Генерального прокурора.
Напомним, ГБР расследует применение силы сотрудниками колонии в Харькове.