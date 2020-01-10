ДБР розслідує застосування сили працівниками колонії у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Державне бюро розслідує факт перевищення повноважень та застосування фізичної сили службовцями Олексіївської виправної колонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розслідують факт застосування фізичної сили до засуджених службовими особами Олексіївської виправної колонії”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, 8 січня 2020 року, адміністрація виправного закладу організувала загальний обшук засуджених із залученням груп швидкого реагування та територіального воєнізованого формування. У ході обшку до 22 засуджених була застосована фізична сила та нанесені тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості.
“Досудове розслідування розпочато за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 2. ст. 365 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області”, — додали у пресслужбі.
Вказано, що у разі доведення вини, службовим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, у харківській колонії засуджені готували бунт.