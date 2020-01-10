ГБР расследует применение силы сотрудниками колонии в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Государственное бюро расследует факт превышения полномочий и применения физической силы служащими Алексеевской исправительной колонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, расследуют факт применения физической силы к осужденным должностными лицами Алексеевской исправительной колонии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, 8 января 2020 года, администрация исправительного учреждения организовала общий обыск осужденных с привлечением групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования. В ходе обыска к 22 осужденным была применена физическая сила и нанесены телесные повреждения различной степени тяжести.
"Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 2. ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области", - добавили в пресс-службе.
Указано, что в случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, в харьковской колонии осужденные готовили бунт.