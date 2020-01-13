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Офіс Генпрокурора розслідує факти катування у Олексіївській виправній колонії №25

Офіс Генпрокурора розслідує факти катування у Олексіївській виправній колонії №25

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора України зареєстрував ряд кримінальних проваджень за фактами катування у Олексіївській виправній колонії № 25, пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу.

“Прокурорами Офісу Генерального прокурора до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127 (катування вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства або погрозою застосування насильства), ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) КК України. Досудове розслідування у цих доручено територіальному управлінню ДБР у м. Полтава”, — вказано у повідомленні.

Підставою для внесення до ЄРДР вказаних відомостей стала заява представників громадської організації “Харківська правозахисна група”, у якій йдеться про вчинення ряду злочинів службовими особами Олексіївської виправної колонії № 25 в Харкові.

В Офісі також зазначили. що: “Зокрема, у зверненні правозахисники вказують на неодноразові факти катування засуджених протягом 2017 — 2019 років з метою залякування та дискримінації, наводять приклади побиття, удушення, зв’язування, застосування електричного струму та вчинення інших насильницьких дій, які ображають особисту гідність засуджених”.

Також, у своїй заяві правозахисники вказують на грубе порушення законодавства про працю. Хід розслідування вказаних кримінальних проваджень перебуватиме на контролі Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, ДБР розслідує застосування сили працівниками колонії у Харкові.

Українські Національні Новини

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