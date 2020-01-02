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Офис Генпрокурора будет добирать штат не из прокурорской системы

Офис Генпрокурора будет добирать штат не из прокурорской системы

Киев  •  УНН

 • 12709 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. С 20 января этого года начнется отбор на вакантные должности в Офисе Генерального прокурора - от кандидатов не из системы органов прокуратуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"20 января 2020 года начнется прием документов от кандидатов не из системы органов прокуратуры на более 200 вакансий в Офисе Генерального прокурора. Впервые украинцы не из прокурорской системы смогут стать прокурором органа высшего уровня. Процедура набора будет такой же, как во время аттестации прокуроров ГПУ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине вместо ГПУ со 2 января заработал Офис Генпрокурора.

Закон об Офисе Генпрокурора вступил в силу 25 сентября.

Ранее Генпрокурор заявил, что все три этапа аттестации прошло 610 прокуроров ГПУ.

Как сообщал УНН, ГПУ фактически передала по подследственности в НАБУ 20 дел по событиям на Майдане в 2013-2014 годах.

Генпрокурор Рябошапка заявил, что почти 30 сотрудников ГПУ, которые занимались расследованием "дел Майдана", готовы перейти в ГБР.

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