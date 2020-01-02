Офис Генпрокурора будет добирать штат не из прокурорской системы

"20 января 2020 года начнется прием документов от кандидатов не из системы органов прокуратуры на более 200 вакансий в Офисе Генерального прокурора. Впервые украинцы не из прокурорской системы смогут стать прокурором органа высшего уровня. Процедура набора будет такой же, как во время аттестации прокуроров ГПУ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине вместо ГПУ со 2 января заработал Офис Генпрокурора.

Закон об Офисе Генпрокурора вступил в силу 25 сентября.

Ранее Генпрокурор заявил, что все три этапа аттестации прошло 610 прокуроров ГПУ.

Как сообщал УНН, ГПУ фактически передала по подследственности в НАБУ 20 дел по событиям на Майдане в 2013-2014 годах.

Генпрокурор Рябошапка заявил, что почти 30 сотрудников ГПУ, которые занимались расследованием "дел Майдана", готовы перейти в ГБР.