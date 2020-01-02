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Офіс Генпрокурора добиратиме штат не з прокурорської системи

Офіс Генпрокурора добиратиме штат не з прокурорської системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. З 20 січня цього року розпочнеться добір на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора - від кандидатів з-поза системи органів прокуратури. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"20 січня 2020 року розпочнеться прийом документів від кандидатів з-поза системи органів прокуратури на більше 200 вакансій в Офісі Генерального прокурора. Вперше українці не з прокурорської системи зможуть стати прокурором органу найвищого рівня. Процедура набору буде такою ж, як під час атестації прокурорів ГПУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні замість ГПУ з 2 січня запрацював Офіс Генпрокурора.

Закон про Офіс Генпрокурора набув чинності 25 вересня.

Раніше Генпрокурор заявив, що всі три етапи атестації пройшло 610 прокурорів ГПУ.

Як повідомляв УНН, ГПУ фактично передала за підслідністю до НАБУ 20 справ щодо подій на Майдані у 2013-2014 роках.

Генпрокурор Рябошапка заявив, що майже 30 співробітників ГПУ, що займались розслідуванням "справ Майдану", готові перейти до ДБР.

Українські Національні Новини

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