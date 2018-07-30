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Одному из подозреваемых в нападении на Найема продлили меру пресечения

Одному из подозреваемых в нападении на Найема продлили меру пресечения

Киев  •  УНН

 • 6620 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Водителю автомобиля, которого подозревают в причастности к инциденту с избиением народного депутата Мустафы Найема, продлили меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом в сети Facebook сообщил юрист, брат депутата Маси Найем, передает УНН.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора и продлить меру пресечения (личное обязательства). В судебном заседании защитник водитель автомобиля, который спровоцировал инцидент, предоставил перевод текста (текст на английском без печати, просто английский текст) якобы из колледжа из Лондона, он условно зачислен в учебное заведение. В связи с этим просили разрешить вернуть подозреваемому загранпаспорт для получения визы. Суд отказал. Кроме того подозреваемый уже устроился на работу на ООО "Мир", - написал Массе Найем.

Как сообщал УНН, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести. Для всех задержанных выбрали меры предосторожности.

Позже стало известно, что правоохранители Азербайджана отказались выдавать подозреваемого в избиении в центре Киева народного депутата Мустафы Найема.

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