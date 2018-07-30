Одному з підозрюваних у нападі на Наєма подовжили запобіжний захід

“Суд ухвалив задовольнити клопотання прокурора та продовжити запобіжний захід (особисте зобов‘язання). У судовому засіданні захисник водія автомобілю, який спровокував інцидент, надав переклад тексту (текст англійською без печатки, просто англійський текст) нібито з коледжу з Лондона, що він умовно зарахований до навчального закладу. У зв’язку із цим просили надати дозвіл повернути підозрюваному закордонний паспорт для отримання візи. Суд відмовив. Окрім того підозрюваний вже влаштувався на роботу на ТОВ “Мир”, — написав Масі Найєм.

Як повідомляв УНН, Найєма побили увечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.

Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості. Для усіх затриманих обрали запобіжні заходи.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці Азербайджану відмовилися видавати підозрюваного у побитті в центрі Києва народного депутата Мустафи Найєма.