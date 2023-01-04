Одному из руководителей оккупационной полиции в Изюме сообщили о подозрении в госизмене

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«Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему правоохранителю из города Изюм Харьковской области, который с начала марта 2022 года активно сотрудничал с вооруженными формированиями рф», - говорится в сообщении.

Сообщается, что после захвата Изюма российскими войсками фигурант вместе с оккупантами проводил «разъяснительные беседы» с местным населением и выискивал активистов, а также табельное оружие у бывших коллег.

«Во время одной из таких облав фигурант вместе с российскими военными ворвались в дом одного из местных правоохранителей, отобрали служебный автомобиль, ценности и личные вещи. За такие «выдающиеся заслуги» оккупационная администрация назначила фигуранта на должность «начальника отдела участковых инспекторов» незаконного правоохранительного органа в Изюме. После освобождения Изюма мужчина сбежал вслед за оккупантами», - информирует ГБР.

В ГБР отмечают, что экс-правоохранителю заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Дополнение

Сообщено о подозрении правоохранителю из Лимана (Донецкая область), который заставлял задержанных собирать тела погибших.